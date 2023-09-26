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Тебас о Суперлиге: «Всегда есть вероятность, что она всплывет. Перес никогда не проигрывает»

Тебас о Суперлиге: «Всегда есть вероятность, что она всплывет. Перес никогда не проигрывает»

«Я всегда говорил, что Флорентино [Перес] никогда не проигрывает. Всегда есть вероятность, что Суперлига всплывет.

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