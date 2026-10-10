Британский бизнесмен назвал Россию привлекательной для IT-специалистов

Россия привлекательна для переезда IT-специалистов со всего мира, заявил британский предприниматель Гай Имз 10 октября на II Глобальном цифровом форуме в Москве.
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