﻿﻿Очень вкусно получается, а главное, готовится очень быстро, на раз, два, три! И не надо пачкаться большим количеством посуды, все готовится на сковороде, недавно перестала варить макароны отдельно, очень удобно и быстро, рекомендую попробовать, особенно вкусно с куриными сердечками! Я рекомендую! Для начала нам понадобятся куриные сердечки 500 грамм, естественно цена на них выросла, в прошлый раз я брала субстрат 500 грамм за 249 рублей, это получается дороже килограмма курицы.