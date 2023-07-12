БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Владимир Петров
    В Питере рулят жиды и хохлы.Без названия
  • Светлана Шумилина
    Ой,сделал умный вид,как будто что-то понимает эта гнида.Циркуль взял в руки замеряет сколько еще осталось сдать земель.ГЛАВНЫЙ УДАР УКРА...
  • Виктор Рыбаков
    Вот так бы они реагировали на откровенно антирусские проявления!Без названия

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 12.07.2023

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 12.07.2023

НАТО потребовала от России «немедленно» прекратить спецоперацию и вывести с территории Украины войска и боевую технику Россия должна немедленно прекратить проведение специальной военной операции, выведя с территории Украины все войска и технику.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
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22 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Что-то это НАТО не торопится уходить из Сирии,Ливии,Ирака,Сербии,Японии,Кореи и т.д....Охренеть сколько баз НАТО по всему миру..И на чужой земле...ДА И ПОШЛО ЭТО НАТО,,,НАААААХХХХХ...
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16 час.
Семенков Александр
Эрдоган лишний раз подтвердил, что он обычный торгаш на турецком базаре, который умело всех водит за нос. Такое ощущение, что у ВВП зрение ухудшилось и он нюх потерял. COVID-19 что ли???
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4 час.

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