ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 12.07.2023

Что-то это НАТО не торопится уходить из Сирии,Ливии,Ирака,Сербии,Японии,Кореи и т.д....Охренеть сколько баз НАТО по всему миру..И на чужой земле...ДА И ПОШЛО ЭТО НАТО,,,НАААААХХХХХ...

Семенков Александр

Эрдоган лишний раз подтвердил, что он обычный торгаш на турецком базаре, который умело всех водит за нос. Такое ощущение, что у ВВП зрение ухудшилось и он нюх потерял. COVID-19 что ли???