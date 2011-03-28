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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В четверг, 28 марта, в 11 часов

В четверг, 28 марта, в 11 часов, в кинотеатре "Родина" Волгоградская областная организация Союз"Чернобыль" проведёт урок мужества в рамках проекта "Чернобыль, их подвиг в памяти народа".

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