В Израиле объявлен отзыв вафельницы GL-WF-219 из-за риска поражения током

30 июля 2026 года на портале израильской безопасности потребительских товаров опубликовано официальное сообщение об отзыве вафельницы для бельгийских вафель на палочках, модель GL-WF-219, импортированной компанией «Глаон Вентиляторы и Пылесосы» .
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