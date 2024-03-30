Джейк Эттинджер: «Даллас» постарается выиграть Президентский кубок. Это то, ради чего мы работали весь год»

Во вчерашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Старc» оказалась сильнее «Ванкувера» со счетом 3:1. После игры 25-летний вратарь прокомментировал шансы «Далласа» на Президентский кубок, который вручается команде, набравшей больше всего очков по итогам регулярки.
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