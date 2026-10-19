2288 звёзд: как КНДР чтит бойцов, погибших под КурскомВ Пхеньяне открыли музей зарубежной военной операции, посвящённый участию корейских военнослужащих в боях на Курском направлении.
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