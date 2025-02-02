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Шейнбаум: Мексика вводит против США ответные пошлины

Шейнбаум: Мексика вводит против США ответные пошлины

REUTERS/Raquel Cunha Президент Мексики Клаудия Шейнбаум после введения пошлин со стороны Соединенных Штатов поручила министру экономики Марсело Эбрарду задействовать "тарифные и нетарифные меры" для защиты интересов государства.

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