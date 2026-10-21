Криштиану Роналду выразил поддержку полузащитнику ПСЖ Хвиче Кварацхелии, получившему разрыв крестообразной связки правого колена в матче против «Барселоны» 20 октября.
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