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Минсельхоз Приднестровья отчитался о рекордном урожае зерновых

Минсельхоз Приднестровья отчитался о рекордном урожае зерновых

Рекордный урожай зерновых собран в Приднестровье в текущем году, 19 ноября, в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов республики.

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