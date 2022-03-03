Собянин отменил значительную часть ограничений в связи с улучшением ситуации с COVID-19

В Москве продолжает стабилизироваться ситуация с коронавирусом Благодаря нормализации эпидемиологической ситуации в столице мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение отменить использование QR-кодов при посещении общественных заведений.
В Москве продолжает стабилизироваться ситуация с коронавирусом Благодаря нормализации эпидемиологической ситуации в столице мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение отменить использование QR-кодов при посещении общественных заведений.
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