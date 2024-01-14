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За рулем

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Audi готовит крупный внедорожник в качестве конкурента BMW X7 и Mercedes GL/GLS

Audi готовит крупный внедорожник в качестве конкурента BMW X7 и Mercedes GL/GLS

По словам генерального директора Audi Джеффа Мэннеринга, Q9 может появиться к 2026 году. Он также отметил, что компания видит смысл в выпуске более крупной и дорогой модели Q, учитывая растущий спрос на такие автомобили.

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