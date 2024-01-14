Audi готовит крупный внедорожник в качестве конкурента BMW X7 и Mercedes GL/GLS

По словам генерального директора Audi Джеффа Мэннеринга, Q9 может появиться к 2026 году. Он также отметил, что компания видит смысл в выпуске более крупной и дорогой модели Q, учитывая растущий спрос на такие автомобили.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии