В Новосибирске появился трамвай №13 с муралом "Страницы истории"

Необычный трамвай арт-объект будет проезжать историческое место на улице Мостовой.Новый арт-объект с муралом "Страницы истории" появился в Новосибирске – на этот раз уличные художники нанесли роспись на стены трамвая, который ездит по 13-му маршруту.