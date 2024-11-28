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"Мы хотим мира". Украинские боевики понимают своё положение и хотят переговоров с Россией

"Мы хотим мира". Украинские боевики понимают своё положение и хотят переговоров с Россией

Страна Зеленского может выйти из конфликта путём мирных переговоров, но Россия не согласна ни на какие уступки киевскому режиму.

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