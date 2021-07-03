Государство опять виновато - микрокредиты надо прощать

Медвежий уголПолитикаГосударство опять виновато - микрокредиты надо прощать Ингвар Коротков Этой Светланой, которая берет микрокредиты - я потрясен. Какая тяжелая жизнь.Вернуться к статье536НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений НатесовРегина Станиславовна трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...nika_shatilovaКрасиво жить не запретишь! На пособие, на кредиты. А чё с меня взять. Собственности нет, работы нет, а отдыхать в Турцию! Дете заберут- последний источник дохода. А жить на что? Я ж мать! Нет не мать-жертва ЕГЭ и интернет- помойки! Люди даже не в курсе, что инет создавали для работы и информации У нас это фотки с моря!АМАлиса МайскаяРазвратили людей кредиты. Не у всех мозгов хватает понять, что это не "подарки", а жить по собственному карману за 30 лет разучились.АЛЕКС БАМБанков развелось больше чем промышленных предприятий! Зарабатывать нихрена ничего не производя!LSLiudmila SolodkoА кто туда гонит, не хочешь не бери. Наверное надо заново учить как жить на заработанноеЯна Асадоваони исчезнут тут же - если а) мы не будем в них хранить деньги (государство в том числе. б) мы не будем брать кредитыАЛЕКС БАМКак Вы относитесь к обманутым дольщикам? Строительство квартир. Дело в том, что так система построена - мы вынуждены брать кредиты. Не мы это придумали. Король Яков IV выгнал из Англии всех евреев ростовщиков которые давали кредиты под высокие проценты. Установил - сто ста фунтов имеют право один фунт в год взять. Христиан - отлучение от церкви. Если нарушил его закон.То есть этих ростовщиков должно жестко контролировать государство.Яна АсадоваЯ купила квартиру для сдачи в аренду. Ее задержали на два года. Я потеряла деньги - в банке мне бы давали 12% годовых. Но сейчас эта кваратира стала дороже на 35%. А к тем, кто мошенничает я отношусь плохо. Но почему государство то должно оплачивать чьи то кредиты?АЛЕКС БАМЯ бы это сформулировал так: банки не должны иметь права проценты по кредиту делать выше чем эти проценты определил центробанк. Всё, что получено банком сверх ставки центробанком - считать сверхдоходом и налоги с этой суммы брать 90%. как то вот так. И пусть микрокредиты выдают на таких условиях.Евгений НатесовМикрозаймы берут только алкаши-наркоманы или полные идиоты. Потому их совсем не жалко. А вот детей у них надо забирать.Ирина52Микрокредиты с бешеными процентами надо ЗАПРЕЩАТЬ. А зарплаты и пенсии платить по реальному прожиточному минимуму, а не только на макарошки, если хоть на них останется после квартплаты или ипотеки. Государство людей грабит, обирает и загоняет в нищету, зомбирует - И ОНО НЕ ВИНОВАТО?Евгений НатесовГде ты увидила нищету? Ври, да не завирайся.Анатолий ЗотовЕсли ипотеку не брать, то хватит. По средствам жить надо.КатеринаБесплатно жильё ноне не дают...Ипотеку не брать... А жить-то где?Ирина52Если зарплата 12 тыс, аренда квартиры (при ее отсутствии) - 15 тыс - хватит? И без ипотеки?Ирина52Если зарплата 12 тыс, аренда квартиры (при ее отсутствии) - 15 тыс - хватит? И без ипотеки?soylosanТак в Испанию не езди. Проблема где?Ирина52А причем здесь Испания? Повторяю для особо грамотных: Вычтите из 12 тыс ЗАРПЛАТЫ 15 тыс за АРЕНДУ квартиры - и живите, ни в чем себе не отказывая... ТАКИХ, кому платят деньги, на которые жить НЕЛЬЗЯ , в РФ -20 миллионов...Светлана БаттерманЕсли больной на голову берет деньги которые не сможет отдать при чем тут государство? Если хватает только на макарошки ,то нужно набрать кредитов на касную икру? Жить надо по средствам! По своим средствам,а не по картинкамСветлана БаттерманНу где то же жили до ипотеки. Даже детдомовцам теперь дают свое жилье. Жить там где ты и жил. А то запросы великоваты стали-то с родителями не хотим,то тесно,то еще чего.Светлана БаттерманГде ее жилье ? Она что на улице родилась вместе с детьми?Евгений НатесовДают бесплатное жильё.Евгений НатесовА почему ты не продолжаешь? 20 миллионов, а было...Ирина52В СССР НЕ БЫЛО.Ирина52есть масса людей, у которых нет квартир.Например,жили в ведомственном житье или в общежитии, которое снесли. Или квартиру потеряли. Наконец, не ужились с родителями, которые говорят: тебе 18, катись на улицу. Мы живем ДЛЯ СЕБЯ и мы - собственники жилья. Или приехали из деревень, которые умирают. Дом в такой деревне не стоит ничего или,в лучшем случае, тысяч 20. А квартира в городе , при покупке, как минимум, 1 млн.Ирина52У ЛЮДЕЙ НЕТ ДЕНЕГ НА ХЛЕБ. Берут на работу в провинции - ПЕРВАЯ зарплата через 2(ДВА) месяца. А до этого ЧТО ЕСТЬ? Вот уж, поистине, сытый голодного не понимает...Ирина52Во-первых, детдомовцам ДОЛЖНЫ давать жилье, но могут просто отнять или не выдать документы- и ,пожалуйста: нет человека - нет проблемы... Посмотрите петиции в сети. Либо просто тянут волынку. Ждут ,когда сами погибнут неприспособленные к рынку полудети:денег нет, работы нет, зарплаты нет.Во-вторых, квартиру сейчас могут отнять за суммы, несоразменрную с ее стоимостью. У моей знакомой банк присвоил квартиру за 100 тыс рублей, что на тот момент было в 10 раз ниже ее стоимости на рынке. Но продать ее самим,заплатив долг, по закону она не имела права. Такие ЛЮДОЕДСКИЕ законы только в РФ. Везде иначе: при продаже на РЫНКЕ берут рыночную цену и хозяину отдают разницу между этой суммой и долгом с учетом процентов НА МОМЕНТ ПРОДАЖИ. У нас же банки берут всю сумму процентов на 40 лет вперед,а стоимость изъятого жилья занижают. Так что и квартира тю-тю, и долг остается.Ирина52Наконец, квартиру можно отнять за ЧУЖОЙ долг. Государству плевать, что это твой тезка,а не ты, деньги брал. Оно устроило продажу онлайн, не позаботившись о безопасности сделок. А сумеешь ли ты через суд вернуть свое жилье обратно, если и на еду денег нет - большой вопрос. Суды нынче дело затратное и долгое... И ОНО НЕ ВИНОВАТО? Ну-ну...Евгений НатесовВ СССР все были бедные, почти все.Евгений НатесовТы откуда этот бред берешь про "на еду денег нет"? Магазин на магазине стоят...Евгений НатесовПриезжай к нам в провинцию - строительство жилья идёт ударными темпами. Работы навалом. А что бы зарабатывать 12 т. это надо быть совсем неумехой.soylosanЧиво? 12 зарплата 15 аренда? Это где? Что за бред? Нет денег снимать квартиру - снимай комнату. Никто не живет себе в убыток кроме безголовых. И про 12т зарплаты рассказывайте Мишустину. Хотя даже он уже не верит.soylosanДураков учили и учить будут. И жадин тоже. Безопасность сделки это дело покупателя. Не государства.Надежда Киселева😱 вы несёте полную чушь!!!Ирина52Да неужели: Вот вам живой пример: моя знакомая устроилась работать уборщицей в ФОРНЕ в нашем городе - 7 ИЮНЯ, а первую зарплату ОБЕЩАЮТ выдать 28 ИЮЛЯ. Как она и ей подобные должны жить? НА ЧТО? И это сегодня для бизнеса НОРМА. Если есть родственники или друзья,можно рассчитывать на их помощь. А ЕСЛИ НИКОГО НЕТ?Ирина52Это массовая зарплата в нашем городе.Но не об этом речь. МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА должна быть равна реальному прожиточному минимуму. ИНАЧЕ это преступление ГОСУДАРСТВА, позволяющего убивать своих РАБОТАЮЩИХ граждан нищетой.Ирина52Комнаты в нашем городе не сдают. Чтобы люди могли сдавать КОМНАТЫ, нужны, как на ЗАПАДЕ, "доходные дома", построенные именно для этой цели.Ирина52Тогда на кой нам нужно государство с его налогами, если оно нашей безопасности не обеспечивает? Чтобы живоглотов за свой счет содержать?Яна Асадовавот что то среди моих знакомых нет ни одного нищего! Включая пенсионеров.Яна Асадоваа почему только тем кто уже взял требуется помощь государства? давайте все наберем кредитов - я готова сразу для начала 100 миллионов взять. А государство пусть отдает...Яна АсадоваКаждый ДЕЕЕСПОСОБНЫЙ человек должен решать свои проблемы сам! если родители выгнали, то подай в суд. Раздели квартиру и живи себе. Государство не должно оплачивать чьи то хотелки и потребности. Оно и так немыслимые деньги тратит на материнство.Яна Асадовавообще то детдомовцы лишаются выданных им квартир по щелчку - они ничем не дорожапт. наичнают пить-наркоманить-брать кредиты.. итог - ой, я бедненький на улице. Мой сын купил квартиру - большую. И платит ипотеку. Потому что он не захотел жить в небольшой что уже была.Яна Асадоваврешь! Сейчас везде зарплату дают по два раза в месяц! В смысле отдают заработанное каждые две недели. Если со знакомой что то не так, то она то зачем такой ПРОТИВОЗАКОННЫЙ договор подписывала?soylosanКомнаты сдают везде. Даже в любой деревне. Вы уже заврались, голубушка. Хватит гавкать. Надоело. Давайте у себя в хохляндии про живоглотов рассуждайте. Тут не нужно. Идиотов лечат рублем, предателей не вылечить - фатально. Приятного ковида вам.Светлана БаттерманЯ как раз против того что бы государство гасило кредиты тем кто сдуру взявших их,теперь кричит Спасите!Яна Асадовабраво. Оно 52 работает по теме - какие нищие и несчастные мы. В нашем подъезде уже по две машины на семью. Есть один алкоголик и тот бросил. Работает. Даже что то себе уже позволяет.Алексей СафроновТаких любителей набирать микрозаймы нужно помещать в психушку, а не публиковать их глупые поступки. Чувство самосохранения где?Ирина52По-вашему, лкчше умирать с голоду,чем брать микрозаймы?Татьяна БушмелеваИрина, если речь идёт об "умирать с голоду" то микрозаймы вас не спасут. Умирать от голода через неделю когда надо будет платить втрое больше, будет тоже неприятно.Татьяна БушмелеваБанки и микроорганизации тоже должны нести ответственность за то что дают деньги тем кто заведомо не сможет вернуть и попадёт в патовую ситуацию. Получается дураков которые занимают надо за глупость наказывать, а тех "дураков" которые деньги регулярно раздают не проверив - наказывать не надо? По любому обе стороны совершили мошеннические действия - одна сторона когда брала и обещала отдать, но знала что отдать не сможет, и вторая когда давала деньги тому кто отдать не сможет но рассчитывала на сверх прибыль за счёт отъёма более дорогостоящего имущества или ещё каких доходов.Яна Асадовау нас бомжи не голодают давно, а ты все трендишь про нищих...Татьяна БушмелеваКрдиты дело коварное. Помню нам долго расхваливали жизнь запада в кредит - "зато в шикарном доме и с авто а не копить как дуракам и отказывать себе!" Типа кредит как раз позволяет жить шикарно и ни в чём себе не отказывать. А реклама кредитов "бери всё что хочешь - платить не надо" - имеется ввиду что в последние предновогодние дни платить ЕЩЁ не надо, расплата начнётся после нового года. Есть не очень умные люди которые регулярно ведутся. Есть ещё и те которые ведётся на аферистов из микрофинансовых организаций. Да, не умные. Но умными и расчётливыми все никогда не будут. Так же как и художниками и математиками. Что ж их за это со свету сживать?Комментировать
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