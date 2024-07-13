Награда Союзного государства вручена композитору Александру Зацепину

Выдающийся российский композитор Александр Зацепин, музыка которого составляет золотой фонд музыкальной культуры, был отмечен 12 июля Дипломом Постоянного комитета Союзного государства на «Славянском базаре в Витебске».
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