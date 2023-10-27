Врач из поликлиники в Бескудниковском переулке развеяла пять мифов о гриппе

В Москве наступает гриппозное время. Мифы о нём развеяла Виктория Ковальчук, врач с 19-летним стажем работы, заведующая отделением общей врачебной практики поликлиники №146, расположенной в Бескудниковском переулке.
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