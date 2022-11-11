Трудности Овнов, комплексы Дев и таланты Рыб: подробный гороскоп на 12 ноября

На ОВНОВ навалится целый ворох трудностей и неотложных дел. Возможно повторение ситуаций из прошлого: существование словно проверяет, насколько вы стали сильнее и мудрее.
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