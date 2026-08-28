Крысы добрались до верхних этажей: жители дома в центре Архангельска бьют тревогу

Жители дома №112 на улице Воскресенской в Архангельске пожаловались на крыс в подъезде. По словам горожан, грызуны бегают по лестницам и добираются вплоть до верхних этажей девятиэтажки.
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