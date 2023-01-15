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95 туляк регулярно вносят плату за капремонт

95 туляк регулярно вносят плату за капремонт

Большинство жителей Тульской области регулярно вносят плату за капитальный ремонт. Об этом говорится в Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

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