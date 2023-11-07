Спецназ ФСБ задержал предателя в ДНР (ВИДЕО)

В ДНР спецназ ФСБ задержал предателя, возбуждено уголовное дело по статье «госизмена». Местный житель пытался пойти на военную службу по контракту, чтобы добывать для противника сведения, составляющие государственную тайну.
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