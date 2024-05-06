Мигранта-отца девяти детей принудительно выдворят из России

ЮЮ

Юлия Юлия

Да уже сейчас на границе много тысяч машин с мигрантами, их девятью детьми, их женами, их родителями, и всем родным кишлаком.И все хотят прорваться в Россию! Злобные и агрессивные, возмущенные, что их не пускают! И они очень надеются, что пропустят, после инаугурации нашего Президента! НЕУЖЕЛИ ТАКОЕ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ?!