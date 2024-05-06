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Мигранта-отца девяти детей принудительно выдворят из России

Мигранта-отца девяти детей принудительно выдворят из России

За нарушение режима пребывания в России мужчину также оштрафовали.В Новосибирске суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданина Таджикистана, обвиняемого в несоблюдении режима пребывания в России.

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Да уже сейчас на границе много тысяч машин с мигрантами, их девятью детьми, их женами, их родителями, и всем родным кишлаком.И все хотят прорваться в Россию! Злобные и агрессивные, возмущенные, что их не пускают! И они очень надеются, что пропустят, после инаугурации нашего Президента! НЕУЖЕЛИ ТАКОЕ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ?!
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