Строительство яхтенной марины в Татарстане планируется начать в этом году

Курорт расположится в 60-ти километрах от столицы Татарстана.фото: vk.com--> Строительство круглогодичного курорта «Казань марина» в Лаишевском районе Татарстана планируется начать в этом году, а завершить — к 2027 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии