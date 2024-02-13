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Строительство яхтенной марины в Татарстане планируется начать в этом году

Строительство яхтенной марины в Татарстане планируется начать в этом году

Курорт расположится в 60-ти километрах от столицы Татарстана.фото: vk.com--> Строительство круглогодичного курорта «Казань марина» в Лаишевском районе Татарстана планируется начать в этом году, а завершить — к 2027 году.

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