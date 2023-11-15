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Военное обозрение

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Ростех впервые представил на Ближнем Востоке широкую линейку отечественных парашютных систем различного назначения

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