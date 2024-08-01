Евросоюз заставит Украину снять санкции с российской нефти

Венгрия и Словакия вынудят Украину снять запрет на транзит российской нефти через ее территории. Об этом заявил старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
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