Учёные: озоновая дыра над Антарктидой затягивается

Озоновая дыра над Антарктидой может полностью исчезнуть к 2035 году.Специалисты из США провели анализ спутниковых данных за последние 15 лет и подтвердили, что восстановление озонового слоя Земли идет ускоренными темпами в результате сокращения выбросов хлорфторуглеродов (ХФУ).