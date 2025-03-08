Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 905 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ole Ole
    МИ-6 через охрану сделают ему инсульт с поражением мозга. Легко своей прекрасной химией. Очень выгодно: идиот секрето...Уберут по-тихому....
  • Андрей Зарубкин
    Там отборные нацистские войска.Штурм в Курской о...
  • Евгений Синельников
    обыкновенное чиновничье лизоблюдство, если даже не сказать - лизожопство!Хамство Алиева об...

Учёные: озоновая дыра над Антарктидой затягивается

Учёные: озоновая дыра над Антарктидой затягивается

Озоновая дыра над Антарктидой может полностью исчезнуть к 2035 году.Специалисты из США провели анализ спутниковых данных за последние 15 лет и подтвердили, что восстановление озонового слоя Земли идет ускоренными темпами в результате сокращения выбросов хлорфторуглеродов (ХФУ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Прытких
Кто то еще верит в это?
Ответить
22 час.
наверх