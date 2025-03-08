Учёные: озоновая дыра над Антарктидой затягивается

Озоновая дыра над Антарктидой может полностью исчезнуть к 2035 году.Специалисты из США провели анализ спутниковых данных за последние 15 лет и подтвердили, что восстановление озонового слоя Земли идет ускоренными темпами в результате сокращения выбросов хлорфторуглеродов (ХФУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии