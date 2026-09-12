Новая квартира профессора в КНДР впечатлила журналистов

Журналист Михаил Попов посетил квартиру профессора Ке Бон Сана из Северной Кореи, где три поколения живут на 230 квадратных метрах.
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