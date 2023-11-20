ЦАХАЛ потребовал извинений от британского СМИ за репортаж о больнице в Газе

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер выступил с требованиями об извинениях со стороны британской вещательной корпорации «Би-би-си» за материалы, в которых журналисты говорили об отсутствии доказательств использования больницы «Аш-Шифа», расположенной на территории сектора Газа, боевиками радикального палестинского движения ХАМАС.