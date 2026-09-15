Смородская рассказала, какая главная проблема у питерского «Зенита»

Фото: fclm.ru Российский футбольный функционер, экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская, какая, на ее взгляд, главная проблема у футбольного «Зенита» в нынешнем сезоне РПЛ: «Главная проблема нынешнего «Зенита» — легионеры и лидеры, которые потеряли мотивацию.