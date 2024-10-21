Россияне могут остаться без сливочного масла. Из-за агрессивной инфляции и дефицита сырья крупнейшие производители этой продукции начали предупреждать популярные торговые сети о сокращении поставок или приостановке производства, другие — о повышении цен на продукцию.
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