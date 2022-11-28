Карелия.ньюс

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Глава Сортавальского района ответит на вопросы жителей в прямом эфире

Леонид Гулевич расскажет о том, о социально-экономическом развитии муниципалитета. Какой новый микрорайон будет построен в Сортавальском районе? Какие объекты появились в районе благодаря республиканской программе поддержки местных инициатив? Как проходит работа по модернизации системы водоснабжения? Приходят ли новые инвестиции в регион? На эти и другие вопросы во вторник, 29 ноября, в прямом эфире в рамках […] Запись Глава Сортавальского района ответит на вопросы жителей в прямом эфире впервые опубликована на сайте karelia.

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