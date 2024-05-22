«Представим, что случайно». В Киеве сделали дерзкое заявление о России

ИИ

Иван Иванов

Не, не боятся.Они знают что мы не воюем с мирняком и из этого все и вытекает.Если бы было так, прилет в Белгород, в ответ два прилета в Киев,когда они будут лить слезы, по родным и близким тогда они поймут,что у палки два конца.Идет война,не убиваешь ты убивают тебя.Нас там не жалеют потому что остались одни нацики, люди давно уехали, так и этих выродков жалеть нечего.