Русская весна
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Русская весна

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«Представим, что случайно». В Киеве сделали дерзкое заявление о России

«Представим, что случайно». В Киеве сделали дерзкое заявление о России

Киев мог бы наносить удары вглубь территории России западным оружием и делать вид, что это произошло случайно, заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко в интервью Telegraf.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Вот же  ФАШИСТСКИЕ ИДИОТЫ ,  а  НАЗАД ПОЛУЧИТЬ НЕ БОИТЕСЬ , НЕ ТАКТИЧЕСКИЕ  УДАРЫ ЯО  и это в  САМОМ ,,ЩАДЯЩЕМ,, ВАРИАНТЕ ....??????????????
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17 час.
ИИ
Иван Иванов
Не, не боятся.Они знают что мы не воюем с мирняком и из этого все и вытекает.Если бы было так, прилет в Белгород, в ответ два прилета в Киев,когда они будут лить слезы, по родным и близким тогда они поймут,что у палки два конца.Идет война,не убиваешь ты убивают тебя.Нас там не жалеют потому что остались одни нацики, люди давно уехали, так и этих выродков жалеть нечего.
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14 час.

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