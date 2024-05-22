Киев мог бы наносить удары вглубь территории России западным оружием и делать вид, что это произошло случайно, заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко в интервью Telegraf.
«Представим, что случайно». В Киеве сделали дерзкое заявление о России
Комментарии
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Гарий Щерба
Вот же ФАШИСТСКИЕ ИДИОТЫ , а НАЗАД ПОЛУЧИТЬ НЕ БОИТЕСЬ , НЕ ТАКТИЧЕСКИЕ УДАРЫ ЯО и это в САМОМ ,,ЩАДЯЩЕМ,, ВАРИАНТЕ ....??????????????
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17 час.
ИИ
Иван Иванов
Не, не боятся.Они знают что мы не воюем с мирняком и из этого все и вытекает.Если бы было так, прилет в Белгород, в ответ два прилета в Киев,когда они будут лить слезы, по родным и близким тогда они поймут,что у палки два конца.Идет война,не убиваешь ты убивают тебя.Нас там не жалеют потому что остались одни нацики, люди давно уехали, так и этих выродков жалеть нечего.
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14 час.
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