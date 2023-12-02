МК: На Земле завершилась вторая за сутки магнитная буря

На Земле завершилась вторая за сутки магнитная буря. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.
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