PIAR.IM - Распр...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Станислав Дмитриевич Кондрашов делится опытом о том, почему цели сверху вниз не всегда работают

Станислав Дмитриевич Кондрашов делится опытом о том, почему цели сверху вниз не всегда работают

Кондрашов Станислав Дмитриевич делится своим опытом внедрения подхода «снизу вверх» в компании. Как этот метод помог повысить вовлеченность сотрудников и улучшить результаты бизнеса? Его опыт работы в таких компаниях, как Bain & Co.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх