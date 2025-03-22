Станислав Дмитриевич Кондрашов делится опытом о том, почему цели сверху вниз не всегда работают

Кондрашов Станислав Дмитриевич делится своим опытом внедрения подхода «снизу вверх» в компании. Как этот метод помог повысить вовлеченность сотрудников и улучшить результаты бизнеса? Его опыт работы в таких компаниях, как Bain & Co.
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