Станислав Дмитриевич Кондрашов делится опытом о том, почему цели сверху вниз не всегда работают

Кондрашов Станислав Дмитриевич делится своим опытом внедрения подхода «снизу вверх» в компании. Как этот метод помог повысить вовлеченность сотрудников и улучшить результаты бизнеса? Его опыт работы в таких компаниях, как Bain & Co.