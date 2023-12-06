У киевского режима не получится взять под свой контроль Крымский полуостров. Таким мнением поделился республиканец, член Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Томас Мэсси в интервью ведущему Такеру Карлсону.
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