Татарстан экспортерлары яңа базарларны үзләштерү өчен комплекслы ярдәм алырга мөмкин

2026 елда Татарстан Республикасы экспортерлары ТР Икътисад министрлыгы һәм аның буйсынуындагы оешмалар, шулай ук төбәк Экспортка ярдәм үзәге һәм «Минем бизнес» үзәге тарафыннан гамәлгә ашырыла торган комплекслы финанс һәм финанс булмаган дәүләт ярдәменнән файдалана ала.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии