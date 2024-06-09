Дмитрий Дибров раскритиковал шоу «Кто хочет стать миллионером»

Ведущий Дмитрий Дибров признался, почему новые выпуски плохо смотрят. Звезда проработал ведущим шоу «Кто хочет стать миллионером?» более десяти лет и считает, что программа нуждается в серьезных изменениях.
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