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В новосибирском Минстрое нашли замену уволенному Алексею Колмакову

В новосибирском Минстрое нашли замену уволенному Алексею Колмакову

Ведомство с приставкой и.о. возглавил первый заместитель министра Дмитрий Тимонов. После ухода Алексея Колмакова некоторые эксперты заявили, что Тимонов «находится на хорошем счету и у него достаточно компетенций».

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