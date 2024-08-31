В новосибирском Минстрое нашли замену уволенному Алексею Колмакову

Ведомство с приставкой и.о. возглавил первый заместитель министра Дмитрий Тимонов. После ухода Алексея Колмакова некоторые эксперты заявили, что Тимонов «находится на хорошем счету и у него достаточно компетенций».
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