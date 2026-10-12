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Царьград

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Тимати прокатился на русском "Атоме" после скандала с Bugatti

Тимати прокатился на русском "Атоме" после скандала с Bugatti

Исполнителя заметили за рулём отечественного электромобиля в центре Москвы.Рэпера Тимати (Тимура Юнусова) заметили в центре Москвы за рулём отечественного электромобиля "Атом".

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