Пятеро подростков из Александрова пойдут под суд за серию нападений

Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти подростков в возрасте от 15 до 18 лет, обвиняемых в создании экстремистского сообщества, возбуждении вражды, а также в совершении четырёх эпизодов хулиганства с применением насилия.
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