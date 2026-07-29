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Царьград

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Пятеро подростков из Александрова пойдут под суд за серию нападений

Пятеро подростков из Александрова пойдут под суд за серию нападений

Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти подростков в возрасте от 15 до 18 лет, обвиняемых в создании экстремистского сообщества, возбуждении вражды, а также в совершении четырёх эпизодов хулиганства с применением насилия.

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