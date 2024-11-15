Кобахидзе: конфликт на Украине может закончиться через несколько месяцев

Перезагрузка отношений Грузии с Западом остается приоритетом для внешней политики страны, нормализации отношений может поспособствовать завершение конфликта на Украине, что может произойти уже "в ближайшие месяцы".
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