Опасность атаки беспилотников в Белгородской области успешно устранена

В Белгородской области снята угроза атаки беспилотников, объявленная вечером вторника. Экстренные службы сообщили об отмене тревоги в среду утром, заверив жителей в возвращении безопасности на территории региона.
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