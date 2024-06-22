Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Перевела $50 ВСУ теперь ждет приговора и чуть не плачет. На Урале начался громкий процесс по делу о госизмене жительницы Лос-Анджелеса

Перевела $50 ВСУ теперь ждет приговора и чуть не плачет. На Урале начался громкий процесс по делу о госизмене жительницы Лос-Анджелеса

Вчера в Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела возбужденного в отношении 33-летней гражданки США Ксении Карелиной.

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Комментарии
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Василий Лыгин
Девушку надо пожурить и отпустит в Пиндостан. Какая госизмена? Или нам не все говорят? Лучше бы потребовали выдать Чубайса и подобных упырей!
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1 д.
Александр Симаков
Может быть ей ещё и денег на дорогу дать, чтобы она их в очередной раз ВСУ пожертвовала?  С  другой стороны, суд проходит в закрытом режиме ( с чего бы это?)  А закрытое судебное разбирательство допускается на основании определения или постановления суда в случаях, когда: разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны.  😀 Вы возможно и правы, нам не всё говорят и пожертвование ВСУ всего лишь повод для задержания американской шпионки. Что касается Чубайса, то на каком основании Вы хотите требовать его выдачи? На него заведено уголовное дело, есть постановление суда?
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