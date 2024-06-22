Перевела $50 ВСУ теперь ждет приговора и чуть не плачет. На Урале начался громкий процесс по делу о госизмене жительницы Лос-Анджелеса

Александр Симаков

Может быть ей ещё и денег на дорогу дать, чтобы она их в очередной раз ВСУ пожертвовала? С другой стороны, суд проходит в закрытом режиме ( с чего бы это?) А закрытое судебное разбирательство допускается на основании определения или постановления суда в случаях, когда: разбирательство уголовного дела в суде может привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны. 😀 Вы возможно и правы, нам не всё говорят и пожертвование ВСУ всего лишь повод для задержания американской шпионки. Что касается Чубайса, то на каком основании Вы хотите требовать его выдачи? На него заведено уголовное дело, есть постановление суда?