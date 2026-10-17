Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может пройти во время саммита G20 в США или в одной из стран Ближнего Востока.
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