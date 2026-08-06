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Источник: Заболотный дисквалифицирован на 6 месяцев за употребление допинга

Источник: Заболотный дисквалифицирован на 6 месяцев за употребление допинга

Бывший футболист московских «Спартака», ЦСКА и сборной России Антон Заболотный дисквалифицирован на шесть месяцев решением Российского антидопингового агентства (РУСАДА),Бывший футболист московских «Спартака», ЦСКА и сборной России Антон Заболотный дисквалифицирован на шесть месяцев решением Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает журналист Иван Карпов.

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