Москвичам помогут оптимизировать дорожное движение в городе

В Москве продолжается работа по оптимизации дорожного движения. Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) активно взаимодействуют с местными жителями, изучая их предложения по улучшению дорожной обстановки в городе.
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