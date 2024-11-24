Макс Ферстаппен припомнил Брауну слова про титулы на лучшей машине

Макс Ферстаппен припомнил Брауну слова про титулы на лучшей машинеGetty Images / Red Bull Content PoolНовый четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен подколол босса McLaren Зака Брауна в беседе после финиша Гран При Лас-Вегаса.
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