Макс Ферстаппен припомнил Брауну слова про титулы на лучшей машине

Макс Ферстаппен припомнил Брауну слова про титулы на лучшей машинеGetty Images / Red Bull Content PoolНовый четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен подколол босса McLaren Зака Брауна в беседе после финиша Гран При Лас-Вегаса.