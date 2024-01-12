Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Конгрессмен Кханна: Байдену следовало уведомить конгресс перед ударами в Йемене

Конгрессмен Кханна: Байдену следовало уведомить конгресс перед ударами в Йемене

Перед нанесением ударов по объектам хуситов в Йемене президенту США Джо Байдену следовало бы уведомить конгресс об операции и «и вовлечением нас в очередной конфликт на Ближнем Востоке», заявил член палаты представителей, демократ Ро Кханна.

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