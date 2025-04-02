Ванная мечты: как превратить скучный ремонт ванной комнаты в спа-оазис своими руками

Представьте себе: вы заходите в ванную комнату и вместо тесной клетки с протекающим краном видите просторный уголок для отдыха, оснащенный тропическим душем, умным зеркалом и скрытыми полками, чтобы все было организовано.
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